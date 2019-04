BOXING: एशियाई चैम्पियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त शुरुआत

भारतीय मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार से बैंकॉक में शुरू हुए एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के पहले दिन सधी हुई शुरुआत की। विश्व चैम्पियनशिप की रजत पदक विजेता सोनिया चहल ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भारवर्ग में वियतनाम की डो न्हा युआन को 5-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उनके अलावा चार अन्य भारतीयों ने पहले दिन विजयी शुरुआत की। महिला एशियाई चैम्पियनशिप का आयोजन पहली बार पुरुष चैम्पियनशिप के साथ हो रहा है। बीते संस्करण में भारतीय महिलाओं ने सात पदक जीते थे, जिनमें एक स्वर्ण, एक रजत और पांच कांस्य थे।

Good Morning peeps! 🌞

Day 1 of the ASBC Asian Boxing Championship in Thailand will feature 5️⃣Indians in the fray. Wishing our boxers all the luck! 💪💪

🥊 Deepak (46-49kg)

🥊 Rohit Tokas (64kg)

🥊 Ashish (69kg)

🥊 Satish Kumar (+91kg)

🥊 Sonia (54-57kg)#PunchMeinHainDum pic.twitter.com/a3EXRWE4o5