बच्चा कहने पर भड़के विकास और नीरज, विजेंदर सिंह को दे डाली चुनौती 

भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह की उन्हें बच्चे कहने वाली टिप्पणी युवा मुक्केबाज नीरज गोयत को पसंद नहीं आई। शनिवार को उन्होंने इस स्टार को नवंबर में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदकधारी विकास कृष्ण से लड़ने की चुनौती दे दी है। विजेंदर ने गुरुवार को पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश मुक्केबाज आमिर खान को हिदायत दी थी कि वह बच्चों से लड़ना बंद करें।

बता दें कि आमिर ने ओलंपिक कांस्य पदकधारी विजेंदर से लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी और दावा किया था कि भारतीय खिलाड़ी उनसे डरता है। आमिर को डब्ल्यूबीसी पर्ल विश्व चैम्पियनशिप में नीरज से भिड़ना था लेकिन मुकाबले से एक महीने पहले ही इस भारतीय युवा मुक्केबाज को कार दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

विजेंदर की टिप्पणी नीरज को पसंद नहीं आई, जिन्होंने ट्विटर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हरियाणा के इस अनुभवी मुक्केबाज को चुनौती दे दी। नीरज ने ट्वीट किया, ''मुझे बच्चा बता रहे हो। मैं एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हूं जिसने उसके ही देश में एक विश्व चैम्पियन (चीन के मुक्केबाज) को हराया है। मैं चाहता हूं कि आप इस साल नवंबर में विकास कृष्ण और मुझसे भिड़ो जिसमें आमिर खान अंडरकार्ड मुकाबले में हों। क्या आप तैयार हो?''

@boxervijender neeraj and @amirkingkhan are of same weight category let them fight. As @GoyatNeeraj said we are of same weight category,we must fight under their card in November this year. Let’s face each other in the ring. @trboxing #sbl pic.twitter.com/e9sXYkJFdF