विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के अमित पंघाल

एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल (52 किग्रा) ने बुधवार को रूस एकातेरिनबर्ग में चल रहे विश्व चैम्पियनशिप में सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया। इसके साथ ही विश्व चैंपियनशिप में अमित ने अपना पहला पदक भी सुनिश्चित कर लिया है। टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फिलीपींस के कार्लो पालाम को 4-1 से शिकस्त ​दी।

Make way for @Boxerpanghal🥊

Amit Panghal and his pace win over Paalam Carlo of Philippines by 4-1 Split decision to enter the Semifinals of the #AIBAWorldBoxingChampionship 2019#Bravo @BFI_official 👏#WeAreTeamIndia🇮🇳 #PunchMeinHaiDum pic.twitter.com/En1vXlRQAS