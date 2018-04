CWG 2018: गोल्ड कोस्ट में भारतीय बैडमिंटन टीम का जलवा, मिक्स्ड इवेंट में जीता गोल्ड

भारतीय बैडमिंटन टीम ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के पांचवें दिन देश को एक और गोल्ड मेडल जिता दिया। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने सोमवार को मिश्रित टीम इवेंट (मिक्स्ड टीम इवेंट) में मलेशिया की खिलाड़ी को 2-1 के मात देकर भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया।

A moment that the entire Nation was waiting for as India 🇮🇳beat 3 times #CWG gold medalist Malaysia to win 🥇💪💪💪

The #IndianFans in @GC2018 celebrating the win right now!#IndiaontheRise #ShareTheDream #GC2018badminton #CWG2018India pic.twitter.com/ipsJQrKOws