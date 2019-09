बैडमिंटन : लक्ष्य सेन ने जीता बेल्जियन इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब

यूथ ओलम्पिक में रजत पदक जीतने वाले चुके भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने शनिवार को बेल्जियन इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। सेन ने दूसरी सीड डेनमार्क के विक्टर स्वेंड्सन के खिलाफ उलटफेर करते हुए सीधे सेटों में 21-14, 21-15 से जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ी को यह मैच जीतने में केवल 34 मिनट का समय लगा।

Very happy to have won the Belgian open title.... I would like to thank my coaches,support staff and sponsors!#ppba#ogq#@sports_pdcse https://t.co/YYcNQlJ2zj