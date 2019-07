अभिनव बिंद्रा ने रवींद्र जडेजा के लिए किया ये ट्वीट, बुरी तरह भड़क गए फैन्स

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में रविंद्र जडेजा के शानदार प्रदर्शन पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की भी नजरें पड़ी जिन्होंने कहा कि आलोचना ने इस हरफनमौला को लाजवाब प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। बिंद्रा ने कहा कि पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर के टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर वाले बयान ने जडेजा को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। हालांकि, अभिवन बिंद्रा के इस ट्वीट पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

आईसीसी विश्व कप 2019 में टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल में मिली हार के साथ खत्म हो गया। 10 जुलाई को रिजर्व डे के दिन खेले गए सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने 18 रन से जीत दर्ज की, मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया था। रविंद्र जडेजा ने 59 गेंद पर 77 रनों की पारी खेली। यह बेहद शानदार पारी थी, जिसकी पूरे क्रिकेट जगत में तारीफ हो रही है।

अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा- ''संजय मांजरेकर ने जडेजा को उकसाया। मुझे यकीन है कि इसका उसके खेल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कई बार अहम पर चोट होने के सकारात्मक नतीजे निकलते हैं।''

. @sanjaymanjrekar got Jadeja’s juices flowing ! I am certain it had a positive effect on his game. Sometimes a kick on ones ego can have a positive impact. #psychology#athletes — Abhinav Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) July 11, 2019

अभिनव बिंद्रा के इस ट्वीट के बाद यूजर्स उनपर जमकर भड़क रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं।

In a world full of Sanjay Manjrekars, dare to become a Sir Ravindra Jadeja.. — ಪುರೋಹಿತರಮಗಳು (@iamrachs) July 11, 2019

Are you giving credit for Jadeja’s performance to @sanjaymanjrekar ? — Gopal Agrawal (@gopalzz) July 11, 2019

It's not ego. It's the pride, self respect. Ego is what SM has — Deepalee (@DeepaleeG) July 11, 2019

I'm sure that was not his motive, considering his psychological illness of pessimism. — Arvind Ramachander (@arvindia4u) July 11, 2019

Ego? How and where was Jadeja egoistic? Manjrekar was just poking him for no reason. If anything, the so-called psychology would've have helped Manjrekar in his own career. — Viren (@Viren89) July 11, 2019

Come on Sir. Now, just lay this thing to rest. Don't give away credit of Jadeja's blitzkrieg to SM. — Rizwan (@rizwanali774086) July 11, 2019

बता दें कि पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में रवींद्र जडेजा की प्रतिभा की टुकड़ों में मिली बानगी ने उन्हें सभी मोर्चों पर धराशायी कर दिया। जडेजा को टुकड़ों में अच्छा क्रिकेटर कहने के लिए आलोचना झेलने वाले मांजरेकर ने स्वीकार किया कि इस हरफनमौला ने उन्हें बल्ले, गेंद और फील्डिंग हर पहलू पर गलत साबित कर दिया।

आईसीसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मांजरेकर कमेंटेटर इयान स्मिथ और नियाल ओब्रायन से बात कर रहे हैं। मांजरेकर ने वीडियो में कहा, ''प्रतिभा की टुकड़ों में बानगी से उसने मुझे हर मोर्चे पर धराशायी कर दिया। हमने इस जडेजा को पहले कभी नहीं देखा। वह आज असाधारण था।''

रवींद्र जडेजा उस समय क्रीज पर आये जब 240 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने चार विकेट 24 रन पर गंवा दिए थे। उसने 56 गेंद में 77 रन बनाकर भारत को जीत के करीब पहुंचाया। मांजरेकर ने कहा, ''मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। वह मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं वहां नहीं था। मैं लाउंज में लंच कर रहा था। मैं माफी मांगता हूं।'' कुछ दिन पहले ही जडेजा ने मांजरेकर के टुकड़ों में अच्छा क्रिकेटर वाले बयान पर कहा था कि उन्हें लोगों का सम्मान करना सीखना चाहिए।