India vs Kuwait Live Streaming: सुनील छेत्री का आखिरी मैच कब, कहां और कैसे देखें लाइव? यहां जानिए पूरी डिटेल

How To Watch Sunil Chhetri Last Match Live Streaming: भारत और कुवैत के बीच गुरुवार को फीफा वर्ल्ड कप 2024 क्वालीफायर मैच खेला जाएगा। यह भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री का आखिरी इंटरनेशनल मैच है। 39 वर्षीय छेत्री ने पिछले महीने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। उन्होंने साल 2005 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 145 मैच खेले हैं और 93 गोल दागे हैं। वह एक्टिव खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे पायदान पर हैं।

बता दें कि चार मैचों में चार अंकों के साथ भारत फीफा वर्ल्ड कप एशियाई क्वालीफायर राउंड-2 के ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर है। वहीं, कुवैत चार मैचों में तीन अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। भारत ने अपने क्वालीफायर अभियान की शुरुआत कुवैत पर 1-0 की जीत के साथ की थी लेकिन फिर कतर से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक ड्रॉ खेला और अफगानिस्तान के हाथों हार झेली। भारत अगर गुरुवार को कुवैत को हरा देगा तो फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे दौर में जगह लगभग पक्की कर लेगा। जानिए, छेत्री का लास्ट मैच आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं?

When and Where To Watch Sunil Chhetri Last Match Live

इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच कब खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच गुरुवार (6 जून) को खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच किस समय शुरू होगा?

इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच गुरुवार को शाम सात बजे से शुरू होगा।

इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

आप इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच टीवी पर कहा देखें?

इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच का टीवी पर लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर होगा। आप स्पोर्ट्स18, स्पोर्ट्स18 3 और स्पोर्ट्स18 एचडी पर मैच देख सकते हैं।

कुवैत के खिलाफ मैच के लिए भारतीय स्क्वॉड

गोलकीपर: गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, विशाल कैथ

डिफेंडर: अमेय रानावाडे, अनवर अली, जय गुप्ता, लालचुंगनंगा, मेहताब सिंह, नरेंद्र, निखिल पुजारी, राहुल भेके, सुभाशीष बोस

मिडफील्डर: अनिरुद्ध थापा, ब्रैंडन फर्नांडिस, एडमंड लालरिंडिका, जैकसन सिंह थौनाओजम, लालियांजुआला छांगटे, लिस्टन कोलाको, महेश सिंह नोरेम, नंदकुमार सेकर, सहल अब्दुल समद, सुरेश सिंह वांगजम

फॉरवर्ड: डेविड लालहलनसांगा, मनवीर सिंह, रहीम अली, सुनील छेत्री, विक्रम प्रताप सिंह