India vs Kuwait FIFA World Cup Qualifier LIVE: 43 मिनट बाद भी नहीं हुआ कोई गोल, कुवैत के खिलाफ सुनील छेत्री पर निगाह

India vs Kuwait FIFA World Cup Qualifier LIVE : भारतीय फुटबॉल टीम के करिश्माई खिलाड़ी सुनील छेत्री आज अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। कुवैत के खिलाफ टीम के अहम फीफा विश्व कप क्वालीफायर का यह मुकाबला कोलकाता में खेला जा रहा है। भारत अगर गुरुवार को खेले जाने वाले इस मैच को जीत जाता है तो फीफा विश्व कप के तीसरे दौर में उसकी जगह लगभग पक्की हो जायेगी। फीफा विश्व कप का आयोजन 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होना है। इस में भाग लेने वाली एशिया की टीम का फैसला तीसरे क्वालीफायर के बाद होगा। छेत्री ने पिछले महीने घोषणा की थी कि कुवैत के खिलाफ फीफा क्वालीफायर का दूसरे चरण का मैच अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में उनका आखिरी मैच होगा।



7.50 PM India vs Kuwait FIFA World Cup Qualifier LIVE : कुवैत टीम बेहतर खेल दिखा रही है। फ्री किक के जरिए कुवैत ने गोलपोस्ट पर हमला किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।



7.45 PM India vs Kuwait FIFA World Cup Qualifier LIVE : वॉटर ब्रेक के बाद खेल फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी स्कोर लाइन में कोई इजाफा होता नजर नहीं आ रहा है।



7.40 PM India vs Kuwait FIFA World Cup Qualifier LIVE : भारत के लिए फिर से मौका। साहल और लिस्टन ने शॉट लगाया, लेकिन दोनों के शॉट मिल कर गए। फिलहाल वॉटर ब्रेक हुआ है।



7.35 PM India vs Kuwait FIFA World Cup Qualifier LIVE : इस बार भारत के लिए मौका। जय गुप्ता ने मौका बनाया था, लेकिन हसन अली एनेजी ने आखिरी वक्त में कुवैत के लिए खतरा टाल दिया। 26 मिनट बाद भी स्कोर 0-0 है।



7.30 PM India vs Kuwait FIFA World Cup Qualifier LIVE : कुवैत के लिए मौका बना था। ईद अल रसीदी ने भारतीय डिफेंस में सेंध लगाई थी, लेकिन गोल नहीं हो सका।



7.25 PM India vs Kuwait FIFA World Cup Qualifier LIVE : करीब 22 मिनट का खेल हो चुका है, लेकिन अभी भी दोनों टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ है।

7.00 PM India vs Kuwait FIFA World Cup Qualifier LIVE : भारतीय टीम इस मैच में बेहद दबाव में नजर आ रही है, क्योंकि वह सुनील छेत्री को शानदार विदाई देना चाहती है।