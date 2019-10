भारत के विवेक ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड

भारत के विवेक चिकारा ने गुरुवार को यहां जारी एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 29 साल के चिकारा ने फाइनल में चीन के सिजुन वांग के खिलाफ 7-1 से जीत दर्ज की।

चिकारा ने 2020 पैरालम्पिक के लिए कट हासिल कर लिया है। वह इस साल की शुरुआत में हेट्रोगेनबॉश में आयोजित वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन कटेगरी में संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहे थे।

टोक्यो पैरालम्पिक के लिए 10 कोटा स्थान आरक्षित हैं। इसमें महिला एंव पुरुष के लिए रिकर्व कैटेगरी में दो-दो स्थान भी शामिल हैं। विवेक की इस उपलब्धि पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उन्हें बधाई दी है।

Vivek wins gold!

A superb performance from Vivek Chikara as he wins the gold medal in men's recurve open event at the Asian Para Archery Championships after a 7-1 win over China's Sijun Wang. Many congratulations.