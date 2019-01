एशिया कप फुटबॉल में 1964 का इतिहास दोहराने उतरेगा भारत

एएफसी एशिया कप (AFC Asian Cup) फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत 1964 का इतिहास दोहराने का प्रयास करेगा। भारत की युवा टीम इसके लिए पूरी तरह तैयार भी है। चौथी बार इस प्रतियोगिता में खेल रही ब्लू टाइगर्स की टीम पहले नॉक आउट दौर में स्थान पक्का करना चाहेगी। अगर ऐसा होता है तो एशिया कप में भारत का दूसरा श्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। भारतीय टीम ने अपने पहले एशिया कप 1964 में उपविजेता का तमगा हासिल किया था। इसके बाद हमेशा पहले राउंड में ही हार का सामना करना पड़ा है।

यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में शनिवार (5 जनवरी) से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता से पहले भारत तीन बार इसके लिए क्वालीफाई कर चुका है। भारतीय फुटबॉल टीम 1964 में उपविजेता, 1984 में ग्रुप स्टेज और 2011 में भी पहले राउंड से बाहर हो गई। इस बार भारतीय टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला थाइलैंड से 6 जनवरी को होना है। भारतीय टीम इसे जीत कर पूरे अंक बटोरना चाहेगी। रैंकिंग के लिहाज से भारतीय टीम ए ग्रुप के दो देशों की टीम से काफी बेहतर है।

ऐसे में ग्रुप स्टेज में टॉप दो टीमों में स्थान पक्का कर भारत नॉक आउट दौर में प्रवेश करना चाहेगा। भारत का दूसरा मैच ग्रुप के सबसे मजबूत टीम यूएई से 10 जनवरी को होगा। 14 को भारतीय टीम बहरीन से भिड़ेगी।

पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अनादि बरुआ बताते हैं कि यूएई भारत से बेहतर टीम है। थाइलैंड और बहरीन की टीम भी अच्छी टीम है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। दोनों टीमों ने एशिया कप से पहले करीब 4 महीने का कैंप किया है, लेकिन भारत को ज्यादा समय नहीं मिला। भारतीय टीम अच्छी टीम है। आठ साल के बाद एशिया कप खेल रही है। खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित हैं। हाल ही चीन के घर में ही ड्रॉ खेलना सकारात्मक पहलू है। कई अन्य अच्छी टीमों के साथ भारत ने बढ़िया प्रदर्शन किया। जिसका लाभ मिलना तय है। उम्मीद है कि भारत एशिया कप का इतिहास दोहराएगा।

युवा खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की बागडोर

23 सदस्यीय भारतीय टीम में तीन खिलाड़ी को छोड़कर बाकी की उम्र 30 वर्ष से कम है। टीम के कप्तान सुनील छेत्री टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। 104 मैचों में टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके छेत्री से टीम को काफी उम्मीदें होंगी। जेजे लालपेखलुआ भी एक दमदार खिलाड़ी हैं जिनसे अग्रिम पंक्ति में बेहतर प्रदर्शन कर टीम के लिए गोल दागना होगा। यह टीम के दूसरे सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। देश के लिए 53 मैच खेल चुके हैं। टीम में चार खिलाड़ियों की उम्र 21 साल है।

