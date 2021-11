Indonesia Open: पीवी सिंधु ने सिम युजिन को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, फाइनल में इस दिग्गज खिलाड़ी से होगा मुकाबला

एजेंसी,नई दिल्ली Hemraj Chauhan Fri, 26 Nov 2021 07:38 PM