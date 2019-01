AFC ASIAN CUP 2019: गोल करने के कई मौके गंवाकर यूएई से 0-2 से हारा भारत

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ कई शानदार मौके गंवाए और इसका खामियाजा उसे एएफसी एशियन कप फुटबॉल टूनार्मेंट में 0-2 से हार का सामना कर चुकाना पड़ा। भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 4-1 से हराकर इतिहास रचा था लेकिन यूएई के खिलाफ भाग्य जैसे भारत रूठ ही गया था। उसके दो बेहतरीन प्रयास गोलपोस्ट से टकरा गए। यदि ये मौके गोल में बदल जाते तो मैच की कहानी कुछ और ही होती। भारत की दो मैचों में यह पहली हार है और उसके खाते में तीन अंक हैं। यूएई की दो मैचों में यह पहली जीत है और उसके चार अंक हो गए हैं। यूएई ने बहरीन के खिलाफ अपना पहला मैच 1-1 से बराबर खेला था।

