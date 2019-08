भारत की पुरुष यू-23 टीम वॉलीबॉल चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में, पाकिस्तान से होगा मुकाबला

भारतीय वॉलीबॉल टीम ने शुक्रवार को इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से मात दे एशियाई पुरुष अंडर-23 चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में खराब शुरुआत से बाहर निकलते हुए लगातार तीन सेट जीतते हुए अंतिम-4 में अपनी जगह पक्की की। भारत की जीत में कप्तान अमित गुलिया और मुथ्थुसामी का अहम रोल रहा।

भारत ने लड़खड़ाने के बाद अमित गुलिया और मुथुसैमी के अच्छे प्रदर्शन से लगातार तीन सेट जीतकर अंतिम चार में जगह सुनिश्चित की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 16-25 25-19 25-21 27-25 से मात दी।

पाकिस्तान ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को मात दे सेमीफाइनल में प्रवेश किया और अब उप-महाद्वीप की दोनों टीमें फाइनल में जाने के लिए एक दूसरे के सामने होंगी।

पहले सेट में ऑस्ट्रेलियाई टीम हावी रही और उसने यह सेट 25-16 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में भी ऑस्ट्रेलिया ने खराब शुरुआत के बाद स्कोर 15-15 से बराबर कर लिया। यहां से भारत ने 10 अंक लिए तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ चार अंक ही ले पाई और भारत ने यह सेट 25-19 से अपने नाम कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

Many congratulations to India’s #volleyball team as they beat Australia 3 sets to 1 to enter the semifinals of the Asian Men’s U-23 Volleyball C’ships in Myanmar.👏🏻🏐



Congratulations & best wishes!👍🏻@KirenRijiju | @RijijuOffice | @ProVolleyballIN | #TeamIndia | #KheloIndia 🇮🇳 pic.twitter.com/IvWEcHEhII