हॉकी: भारत ने बेल्जियम को 2-0 से हराया, मनदीप आकाशदीप ने ठोके गोल

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेल्जियम दौरे पर अपनी विजयी शुरुआत करते हुए गुरुवार को मेबजान टीम को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के बाद भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। विजेता भारतीय टीम के लिए मनदीप और आकाशदीप ने एक-एक गोल किया। भारत ने पहला और दूसरा गोल क्वार्टर गोल रहित रहने के बाद 39वें मिनट में मनदीप सिंह के शानदार गोल की मदद से मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली।

