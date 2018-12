Men's HWC 2018: सांस रोक देने वाले मुकाबले में आॅस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचा नीदरलैंड्स

नीदरलैंड्स ने शनिवार को कलिंगा स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में आॅस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आॅउट में 4-3 से मात देकर पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। तय समय में मैच का नतीजा 2-2 से बराबर रहा। इस कारण मैच पेनल्टी शूट आॅउट में गया और यहां भी स्कोर 3-3 से बराबर रहा। सडन डेथ में नीदरलैंड्स ने गोल किया जबकि आॅस्ट्रेलियाई टीम चूक गई और नीदरलैंड्स फाइनल का टिकट कटाने में सफल रहा। फाइनल में नीदरलैंड्स का सामना बेल्जियम से होगा जिसने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 6-0 से मात दी।

सेमीफाइनल मैच में आॅस्ट्रेलियाई टीम एक समय 1-2 से पीछे थी, लेकिन कप्तान एडी ओकिंडन ने आखिरी मिनट में गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर मैच में रोमांच ला दिया। नीदरलैंड्स से इस मैच में आक्रामक शुरुआत की उम्मीद थी। हुआ भी ऐसा ही। 5वें मिनट में उसे पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस पर हालांकि वान डेर वीर्डेन गोल नहीं कर पाए। नीदरलैंड्स को पहले गोल के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। खेल के 9वें मिनट में ग्लैन श्चूरमैन ने शानदार फील्ड गोल कर नीदरलैंड्स को 1-0 से आगे कर दिया। आॅस्ट्रेलिया ने बराबरी की बहुत कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।

