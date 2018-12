Men's HWC 2018: ओलंपिक चैम्पियन अर्जेंटीना को हराकर इंग्लैंड सेमीफाइनल में

दुनिया की दूसरे नंबर की टीम और ओलंपिक चैम्पियन अर्जेंटीना को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3-2 से हराकर इंग्लैंड ने लगातार तीसरी बार हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। विश्व रैकिंग में सातवें स्थान पर काबिज इंग्लैंड की टीम 2010 और 2014 विश्व कप में भी सेमीफाइनल में पहुंची थी। वहीं इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना दो साल पहले रियो ओलंपिक में किए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं सका। पूल चरण में भी उसे फ्रांस ने 5-3 से हरा दिया था। पहला क्वार्टर गोलरहित रहने के बाद इंग्लैड ने तीनों क्वार्टर में फील्ड गोल किए जबकि पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ गोंजालो पेलाट के दो गोल के बावजूद अर्जेंटीना वापसी नहीं कर सकी। इंग्लैंड के लिए बैरी मिडिलटन (27वां) , विल कैलनान (45वां) और हेनरी मार्टिन (49वां) ने गोल दागे। जबकि अर्जेंटीना के लिए पेलाट ने 17वें और 48वें मिनट में गोल किए।

