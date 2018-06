FIFA 2018: गोलकीपर का खुलासा, इस 'Trick' से रोका था मेस्सी का गोल!

फीफा विश्व कप के ग्रुप-डी के पहले मुकाबले में अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी एक पैनल्टी पर गोल नहीं कर सके, जिसकी काफी आलोचना हो रही है। वहीं मेस्सी की पैनल्टी को रोकने वाले आइसलैंड के गोलकीपर हेंस हैल्डोरसन ने कहा कि मेसी को गोल न करने देना उनके लिए सपना सच होने जैसा है।

अर्जेंटीना के खिलाफ हैल्डोरसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को एक अंक दिलाया। फीफा की आधिकारिक वेबसाइट ने हैल्डोरसन के हवाले से बताया, 'पेनाल्टी को बचाना मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। खासकर इसलिए क्योंकि इससे हमें एक अंक प्राप्त हुआ जो ग्रुप स्तर से आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।'

इस तरह मेस्सी के शॉट को रोका

हैल्डोरसन ने कहा, 'मैंने मेस्सी के पैनल्टी की बहुत सारी क्लिप देखी, जिससे मुझे यह एहसास हुआ कि वह मुझसे क्या उम्मीद कर रहे होंगे। मुझे लगा कि वह गेंद को मेरी दाईं ओर मारेंगे।' आइसलैंड का अगला मुकाबला गुरुवार को नाइजीरिया से होगा।

देखें कैसे गोलकीपर ने रोका मेस्सी का गोल:

