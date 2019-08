बैंडमिंटन खिलाडी़ प्रणय ने पुरस्कार चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, लगाए गंभीर आरोप

अर्जुन पुरस्कार पाने वालों की सूची में नाम नहीं आने से निराश भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय ने आरोप लगया कि पुरस्कारों के लिए ऐसे लोगों से पहचान जरूरी है, जो नामांकन को मैदान के प्रदर्शन से ज्यादा तव्वजो दिला सके। प्रणय की तरह देश का प्रतिनिधित्व करने वाले बी साई प्रणीत को अर्जुन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। उनके अलावा भारतीय बैडमिंटन संघ (BAI) ने युगल विशेषज्ञ मनु अत्री के नाम की सिफारिश की थी, जिसे 12 सदस्यीय चयन समिति ने तव्वजो नहीं दी।

प्रणय ने ट्वीट किया, ''अगर आप चाहते है कि आपका नाम भी पुरस्कारों की सूची में हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपके साथ ऐसे लोग हों जो सूची में आपका नाम डलवा सके। हमारे देश में प्रदर्शन को सबसे कम तवज्जो मिलती है। देश के लिए यह दुख की बात है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते है। यह सब छोड़कर जब तक आप खेल सकते है खेलें।''

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ''शायद यह प्रदर्शन काफी नहीं है। समिति के मुताबिक मेरे प्रदर्शन उस स्तर का नहीं था।''

If you ever want your name in the Awards list , make sure you have people who will get your name to the list. Performance is least considered in our country. Sad state of our county but can’t help it. Let go and just play until you can. #arjunaawards