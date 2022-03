FIH Pro league: भारत ने लिया हार का बदला, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्जेंटीना को 4-3 से हराया

What a way to bring up this win 🤩



With all of the ups and downs, we finally get a win when Mandeep scores in the final minute.#IndiaKaGame #FIHProLeague #hockeyatitsbest #HockeyIndia @IndiaSports @Media_SAI @CMO_Odisha @sports_odisha @mandeepsingh995 pic.twitter.com/c8lavyut92