इंग्लैंड दौरे पर भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान रानी रामपाल के हाथों में

स्टार फॉरवर्ड रानी रामपाल को शुक्रवार को 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया जो 27 सितंबर से मारलो में शुरू हो रही पांच मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड से भिड़ेगी। श्रृंखला 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेल जाएगी और गोलकीपर सविता उप कप्तान होंगी। हाल में जापान में ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता में टीम की जीत के बाद सविता और रजनी इतिमारपू ने टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है। डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का, गुरजीत कौर, रीना खोखर और सलीमा टेटे को भी टीम में रखा गया है।

