हिमा दास का ट्रिपल धमाका, 11 दिन में जीता तीसरा गोल्ड

भारत की शीर्ष महिला धावक हिमा दास ने दो सप्ताह के भीतर तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। हिमा ने यहां क्लांदो मेमोरियल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय धावक ने शनिवार को हुई इस रेस को 23.43 सेकेंड में पूरा किया और पहले पायदान पर रही।

इस बीच, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद अनस ने भी 400 मीटर में सोना जीता। उन्होंने अपनी रेस 45.21 सेकेंड में पूरी की। हिमा ने दो जुलाई को साल की अपनी पहली प्रतिस्पर्धा 200 मीटर रेस में 23.65 सेकेंड का समय निकालर सोना जीता था। यह रेस पोलैंड में हुई पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स के तहत हुई थी।

इसके बाद, विश्व जूनियर चैंपियन और 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारक हिमा ने जुलाई आठ को पोलैंड में हुए कुंटो एथलेटिक्स टूर्नामेंट में 200 मीटर की रेस में 23.97 सेकेंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

Many congratulations to @HimaDas8 for winning the gold🥇in 200m at #KladnoAthleticsMeet in 23.43 secs. 👉🏻 @muhammedanasyah won the 400m in a national record time of 45.21 secs. 👉🏻 #VKVismaya won gold in women’s 400m. #TOPSAthlete @KirenRijiju @afiindia #Athletics #KheloIndia 🇮🇳 pic.twitter.com/knnDg0IWXF

वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन हिमा का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत समय 23.10 सेकेंड है, जो उन्होंने पिछले साल बनाया था। बता दें कि हिमा पिछले कुछ महीनों से पीठ दर्द से परेशान रही थी और इस दर्द के बाद उन्होंने फिर से दमदार वापसी की है।

Today is the most memorable day of my life. On this day in 2018, i became the first Indian athlete to win gold medal in the @iaaforg World U20 Championship. I will continue to work hard and achieve more for my country. #ProudIndian @afiindia @IndiaSports @Media_SAI @iosindiaoff pic.twitter.com/c0LYAdphX9