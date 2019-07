15 दिनों में हिमा दास ने जीता चौथा गोल्ड मेडल, पूरे देश ने ऐसे किया सलाम

भारत की स्टार एथलीट हिमा दास की शानदार फॉर्म जारी है। उन्होंने पिछले 15 दिनों में अपना चौथा गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं की 200 मीटर रेस में हिमा ने चेक रिपब्लिक में चल रहे टबोर एथलेटिक्स मीट में बुधवार (17 जुलाई) को एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हिमा ने महज 23.25 सेकेंड में दौड़ पूरी कर ली।

19 साल की इस एथलीट को पूरा देश सलाम कर रहा है। वहीं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद अनस ने भी 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 45.40 सेकेंड में रेस पूरी की। हिमा ने इससे पहले कुछ इस तरह जीते पिछले तीन गोल्डः

पहला गोल्ड: 2 जुलाई को हिमा ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 200 मीटर रेस में हिस्सा लिया था। उन्होंने 23.65 सेकंड में उस रेस पूरा कर गोल्ड जीता था।

दूसरा गोल्ड: हिमा ने 7 जुलाई को पोलैंड में कुटनो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस को 23.97 सेकंड में पूरा कर गोल्ड मेडल जीता था।

तीसरा गोल्ड: हिमा ने 13 जुलाई को चेक रिपब्लिक में हुई क्लांदो मेमोरियल एथलेटिक्स में महिलाओं की 200 मीटर रेस को 23.43 सेकेंड में पूरा किया।

लोगों ने हिमा को किया सलाम

Winning four gold medals and doing big donations of what ever earned 🙏

Proud of you #HimaDas@HimaDas8 🇮🇳 #AssamIsInPain

pic.twitter.com/EwBHRodC4F — Rajeev Sharma (@rksadhi) July 18, 2019