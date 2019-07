हिमा दास ने PM मोदी से कहा- मैं देश को सम्मान दिलाने के लिए खूब मेहनत करूंगी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीत रहीं भारत की स्टार धाविका हिमा दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास दिलाया है कि देश को कई और पदक दिलाने के लिए वह अथक मेहनत और प्रयास जारी रखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ट्विटर पर हिमा को बधाई दिया था। मोदी ने लिखा था, 'बीते कुछ दिनों में हिमा की असाधारण सफलता पर देश को गर्व है। हर किसी को इस बात का गर्व है कि उन्होंने पांच आयोजनों में पांच स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्हें बधाई और शुभकामनाएं।'

Thank you Honorable @rashtrapatibhvn sir for your good wishes. I will continue to work hard and bring more laurels to our country https://t.co/eyHeiGoyMj