हिमा दास और मोहम्मद अनस ने चेक गणराज्य में जीते स्वर्ण पदक

भारत के शीर्ष फर्राटा धावकों हिमा दास और मोहम्मद अनस ने चेक गणराज्य में जारी एथलेटिकी मिटिनेक रीटर-2019 टूर्नामेंट में क्रमश: पुरुष और महिला वर्ग के 300 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। अनस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। इस साल के अजुर्न अवॉर्ड के लिए चुने गए अनस ने पुरुषों के 300 मीटर रेस को 32.41 सेकेंड के समय के साथ पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

@muhammedanasyah won a gold in men's 300m at the Athleticky Mitink Reiter 2019 in Czech Republic in a timing of 32.41 secs.



#NirmalTom won bronze in 33.03 secs.



Many congratulations!