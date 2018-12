Men's HWC 2018: भारत, जर्मनी, आॅस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना की टीमें क्वार्टर फाइनल में, क्रॉस ओवर लाइनअप भी तय हुआ

ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप में जर्मनी ने मलेशिया को 5-3 से हराकर पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस जीत के साथ ​ही जर्मनी ने सीधे क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। जबकि पाकिस्तान को अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड से 1-5 से हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस हार के बावजूद पाकिस्तान की टीम ने क्रॉस ओवर राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया। जर्मनी की टीम तीन मैचों में नौ अंक लेकर शीर्ष पर रही। नीदरलैंड छह अंकों के साथ दूसरे स्थान पर जबकि पाकिस्तान एक अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। मलेशिया का भी एक अंक था लेकिन एशियाई खेलों की रजत पदकधारी टीम खराब गोल अंतर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टूर्नामेंट के प्रारूप के अनुसार चारों पूल से शीर्ष पर रहने वाली चार टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की टीमें क्रॉस ओवर मैच खेलकर अंतिम आठ के बाकी चार स्थान हासिल करेंगी।

पाकिस्तान के हार के साथ क्रॉस ओवर मैचों का लाइनअप तय हुआ

इस जीत से जर्मनी की टीम दो बार की चैम्पियन आॅस्ट्रेलिया, ओलंपिक चैम्पियन अर्जेंटीना और मेजबान भारत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सोमवार को क्रॉस ओवर मैच में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से जबकि फ्रांस की भिड़ंत चीन से होगी जबकि बेल्जियम की टीम मंगलावार को पाकिस्तान से और नीदरलैंड की टीम कनाडा से भिड़ेगी। नीदरलैंड के लिए थिएरी ब्रिंकमैन (सातवें मिनट), वालेंटिन वर्गा (27वें मिनट), बॉब डि वूग्ड (37वें मिनट), जोरिट क्रून (47वें मिनट) और मिंक वान डर वीर्डन (59वें मिनट) ने गोल किए। वहीं पाकिस्तान के लिए एकमात्र गोल उमर भुट्टा ने नौंवे मिनट में किया। पाकिस्तान की टीम कभी भी एकजुट नहीं दिखी। अपने से ऊंची रैंकिंग की प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ वह ज्यादातर समय जवाबी हमलों पर निर्भर दिखी लेकिन टर्फ पर दोनों टीमों के बीच अंतर साफ देखा जा सकता था।

दुनिया की चौथे नंबर की टीम नीदरलैंड ने चौथे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर अच्छी शुरूआत की, हालांकि वे इसका फायदा नहीं उठा पाए। तीन मिनट बाद ब्रिंकमैन ने नीदलैंड को बढ़त दिलाई। पाकिस्तान ने हालांकि वापसी करते हुए लगातार तीन पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, जिसमें से अंतिम में भुट्टा ने रिबाउंड पर गोल किया। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने पेनल्टी कॉर्नर पर प्रयास किए, पर गोल करने में कामयाब नहीं हो सकीं। हाफ टाइम से तीन मिनट पहले नीदरलैंड ने वर्गा के शानदार मैदानी गोल की बदौलत बढ़त हासिल की। उसने 37वें मिनट में डि वूग्ड के जेरोएन हट्जबर्गर के पास पर किये गोल से इसे और बढ़ा लिया। नीदरलैंड ने हमले जारी रखे और तेजी से दो पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किए जिसमें से एक में जोरिट क्रून ने स्कोर 4-1 कर मैच यूरोपीय टीम के पक्ष में कर दिया। मैच समाप्त होने से पहले वान डर वीर्डन ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर में इजाफा किया।

जर्मनी ने मलेशिया को 5-3 हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया

इससे पहले दुनिया की छठे नंबर की टीम जर्मनी के लिए टिम हर्जब्रुच ने दूसरे और 59वें मिनट में और क्रिस्टोफर रूहर ने 14वें और 18वें मिनट में दो गोल दागे जबकि मार्को मिल्टकाऊ ने 39वें मिनट में गोल किया। मलेशिया के लिएसभी तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए, जिसमें राजी रहीम ने 26वें और 42वें मिनट में तथा नबील नूर ने 28वें मिनट में गोल किया। एशियाई खेलों की रजत पदकधारी मलेशिया की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई क्योंकि वह पूल डी में महज एक अंक लेकर खराब गोल अंतर से अंतिम स्थान पर रही। अब कोई चमत्कार ही मलेशिया को बचा सकता, अगर नीदरलैंड की टीम पाकिस्तान को कम से कम आठ गोल या इससे ज्यादा अंतर से हरा दे। दोनों टीमों को मैच में मौके मिले लेकिन जर्मनी की टीम गोल करने में माहिर निकली।

जर्मनी ने हर्जब्रुच और रूहर की बदौलत 18 मिनट के अंदर 3-0 से बढ़त बना ली थी। लेकिन मलेशियाई टीम ने शानदार वापसी की और 28वें मिनट में रहीम और नूर के गोल की सहायता से अंतर 2-3 कर दिया। जर्मनी की टीम ने मलेशियाई डिफेंस की गलतियों का फायदा उठाया, मिल्टकाऊ ने 39वें मिनट में निकलस वालेन के बेहतरीन प्रयास को गोल में बदला। मलेशिया ने हालांकि हार नहीं मानी और रहीम के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल से अंतर 3-4 कर दिया। पर अंत में जर्मनी का दबदबा जारी रहा जब मिल्टकाऊ ने सीटी बजने से महज एक मिनट पहले जवाबी हमले में गोल दागा और मलेशिया की वापसी की उम्मीदों को करारा झटका दिया। मलेशिया को मैच के दौरान आठ पेनल्टी कॉर्नर जबकि जर्मनी को सात पेनल्टी कॉर्नर मिले।

