फिनलैंड के खिलाफ यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप(यूरो कप 2020) के मैच के दौरान डेनमार्क के मिडफील्डर क्रिस्टियन एरिक्सन मैदान पर गिर पड़े जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इस घटना के बाद मैच को स्थगित कर दिया गया। यूरोपीय फुटबॉल की शीर्ष ईकाई ने कहा कि एरिक्सन की हालत स्थिर है। वहीं डेनमार्क फुटबॉल महासंघ ने कहा कि वह होश में हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एरिक्सन की सलामती के लिए फैन्स दुआएं करने लगे। इनमें भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे जाने-माने नाम भी शामिल थे।

Praying for you, Eriksen. — Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) June 12, 2021

Thoughts with Christian Eriksen and his family, teammates. Incredible effort from the paramedic team🙏 — Sundar Pichai (@sundarpichai) June 12, 2021

Our thoughts are with you and prayers for you, Christian Eriksen. Stay strong 🙏🏻💙 — Delhi Capitals (Stay Home. Wear Double Masks😷) (@DelhiCapitals) June 12, 2021

Our thoughts are with you Christian Eriksen! 🇩🇰🙏🏻



Pull through this champ. 💪🏼 — Chennai Super Kings - Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) June 12, 2021

इस बड़ी घटना के बाद महासंघ ने ट्वीट किया, 'क्रिस्टियन एरिक्सन होश में हैं और रिग्स हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है।' मैदान पर गिरने के बाद एरिक्सन की छाती पर दबाव (चेस्ट कंप्रेशन) डालना पड़ा। करीब दस मिनट के इलाज के बाद उन्हें स्ट्रैचर पर ले जाया गया। एरिक्सन पहले हाफ के आखिर में मैदान पर गिर गए और तुरंत डॉक्टरों ने उन्हें घेर लिया। उनके साथी खिलाड़ियों ने इलाज के दौरान उनके इर्द गिर्द घेरा बना दिया था। इस मैच के लिए कोरोना काल में पहली बार 15000 दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है।