Men's HWC 2018: फ्रांस ने ओलंपिक चैम्पियन अर्जेंटीना को 15 मिनट में चौंकाया

फ्रांस ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए पुरुष हॉकी विश्व कप के मैच में ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना को रोमांचक मुकाबले में 5-3 से हरा दिया। इस मैच में पांच गोल सिर्फ दूसरे क्वार्टर में हुए जहां चार गोल सिर्फ फ्रांस ने किए। अर्जेंटीना की टीम ने वापसी की बहुत कोशिशें की लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इस जीत के साथ ही फ्रांस अपने पूल में चार अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहले हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। पहले क्वार्टर में अर्जेंटीना की टीम ने अपना दबदबा दिखाया। अर्जेंंटीना के खिलाड़ी लगातार फ्रांस के हाफ में घुस रहे थे। तीन बार तो अर्जेंटीना की टीम गोल करने के बहुत करीब थी, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली। खेल के 18वें मिनट में ह्यूगो जेनेस्टेट ने गोल कर फ्रांस को बढत दिलाई। ह्यूगो का यह गोल दर्शनीय था। उन्होंने प्वाइंट ब्लैंक रेंज से अर्जेंटीना के गोलकीपर जुआन विवाल्डी को छकाते हुए फ्रांस के लिए मैच का पहला गोल दागा।

🏑 | LIVE | @FF_Hockey HAVE WON AGAINST @ArgFieldHockey ! Stuff of dreams here at the Kalinga Stadium. A game for the ages! SCORE: 3-5 #HWC2018 #Odisha2018 🇦🇷 #ARGvFRA 🇫🇷 pic.twitter.com/WNQQUKzYIz

🏆 | @ArgFieldHockey qualify for the quarters while @BlackSticks and @FF_Hockey will fight it out in the crossovers. Campaign comes to an end for @rfe_hockey :( #HWC2018 #Odisha2018 pic.twitter.com/8XzL00Nv5h