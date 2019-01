पिछले 5 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा है F1 रेसिंग ट्रैक का बादशाह, 50वें जन्मदिन पर दुनिया ने यूं किया याद

फार्मूला वन रेसिंग ट्रैक पर वर्षों तक राज करने वाले स्टार ड्राइवर रहे माइकल शूमाकर के 50वें जन्मदिन पर फेरारी और मर्सिडीज ने भावनात्मक संदेश जारी किया। शूमाकर पांच साल पहले स्कीइंग करते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद से ही उन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है। वह बिस्तर पर हैं और अपनी बोलने की क्षमता खो चुके हैं। इस जर्मन ड्राइवर ने रिकॉर्ड सात बार फार्मूला वन चैंपियनशिप और 91 ग्रां प्री रेसें जीती हैं। उन्होंने 2000 से 2004 के बीच इतालवी टीम फेरारी के साथ लगातार पांच फार्मूला वन चैंपियनशिप खिताब जीते। शूमाकर ने फेरारी को छह बार टीम खिताब दिलाया।

Celebrate the 50th birthday of the most successful ferrarista in history, #MichaelSchumacher: come and discover the #Michael50 at #MuseoFerrari for the next few months. #KeepFighting https://t.co/wKFHPjAANn pic.twitter.com/n8YXoPFTAG — Museo Ferrari (@MuseoFerrari) January 2, 2019

50वें जन्मदिन पर फेरारी ने अपने चैम्पियन को याद किया

फेरारी ने ट्वीट किया, 'हमारा चैंपियन आज 50 साल का हो गया। हम सभी आपके साथ हैं माइकल। जिंदगी से जंग जारी रखो।' फार्मूला वन के आधिकारिक ट्वीट में कहा गया, 'हम सारे एफवन परिवार की तरफ से माइकल शूमाकर को उनके 50वें जन्मदिन पर तहेदिल से शुभकामनाएं देते हैं। जिंदगी से जंग जारी रखो माइकल।' इटली के उत्तरी शहर मारनेलो में फेरारी के संग्रहालय में शूमाकर को समर्पित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शूमाकर की बेटी गिना ने भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर संक्षिप्त संदेश में अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

"He was one of the people who laid the foundation for our future success" 💪@MercedesAMGF1 boss Toto Wolff praises Michael @schumacher's vital role in helping turn the team into the force it is today >> https://t.co/BW431A92p9 pic.twitter.com/0uFqCVH9a7 — Formula 1 (@F1) January 3, 2019

मर्सिडीज ने भी माइकल शूमाकर की उपलब्धियों याद किया

कार कंपनी मर्सिडीज ने गुरुवार को फॉमूर्ला-1 के पूर्व ड्राइवर माइकल शूमाकर को उनके 50वें जन्म दिवस पर बधाई दी और उनके रेसिंग करियर की शानदार उपलब्धियों को याद किया। मर्सिडीज के टीम प्रिंसिपल व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोटो वोल्फ ने कहा, 'शूमाकर का फॉमूर्ला-1 पर शानदार प्रभाव है। उन्होंने न सिर्फ अविश्वसनिय रिकॉर्ड बनाए बल्कि उन्होंने खेल को हमेशा के लिए बदल डाला। बीते पांच वर्षों में हमने जो सफलता हासिल की है, माइकल ने ही उसकी नींव रखी थी। उन जैसा कोई ड्राइवर नहीं है। उनके विशाल अनुभव ने टीम को काफी फायदा पहुंचाया। शूमाकर ने हर चीज प्रतिबद्धता के साथ की। वह हमेशा ट्रैक पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए उतावले रहते थे।'

50 years ago, a star was born. A star who shaped and changed @F1 forever. Who broke records, redefined excellence and helped lay the foundations for our future success.



We’d like to send our very best wishes to Michael @Schumacher on his 50th birthday. #KeepFighting #Michael50 pic.twitter.com/247WKprWCD — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 3, 2019

