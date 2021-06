एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह का निधन हो गया है। वह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से काफी समय से जूझ रहे थे। वह 42 साल के थे और 2017 से इस बीमारी से लड़ाई लड़ रहे थे। खेलमंत्री कीरेन रीजीजू ने डिंको सिंह के निधन पर शोक जताया है। डिंको ने 1998 में बैंकॉक में खेले गए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

I’m deeply saddened by the demise of Shri Dingko Singh. One of the finest boxers India has ever produced, Dinko's gold medal at 1998 Bangkok Asian Games sparked the Boxing chain reaction in India. I extend my sincere condolences to the bereaved family. RIP Dinko🙏 pic.twitter.com/MCcuMbZOHM