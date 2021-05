Forbes 2021: कोनोर मैकग्रेगर बने सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट, लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़ा

फोर्ब्स ने बुधवार को दुनिया के 10 अमीर एथलीट्स की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के मुताबिक आयरलैंड के दिग्गज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर कोनोर मैकग्रेगर दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। कोनोर मैकग्रेगर इस साल सबसे अधिक सैलरी पाने वाले खिलाड़ी थे। पिछले साल वो 16 वें स्थान पर हैं। कोनोर मैकग्रेगर ने दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्टार टेनिस खिलाड़ियों की सूची में शामिल रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया।

फोर्ब्स के मुताबिक कोनोर मैकग्रेगर की कमाई 1325 करोड़ रुपये है। उनके बाद मेसी का नंबर है। मेसी की कमाई 130 मिलियन डॉलर है। मैकग्रेगर की कमाई से 50 मिलियन डॉलर कम है। वहीं रोनाल्डो की बात करें तो उनकी कमाई 120 मिलियन डॉलर है। इस लिस्ट में सात बार के एफ-1 वर्ल्ड चैंपियन लुईस हैमिल्टन भी शामिल हैं। ये पहला मौका है जब मैकग्रेगर फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर है। मैकग्रेगर की कमाई की बात करें तो उन्होंने 158 मिलियन डॉलर करीब (1162.68 करोड़) रुपये विज्ञापन और व्हिस्की ब्रांड के जरिए कमाए।

The top 10 highest-paid athletes, per @Forbes



No. 1: McGregor - $180M

No. 2: Messi - $130M

No. 3: Ronaldo - $120M

No. 4: Dak - $107.5M

No. 5: LeBron - $96.5M

No. 6: Neymar - $95M

No. 7: Federer - $90M

No. 8: Lewis Hamilton - $82M

No. 9: Brady - $76M

No. 10: Durant - $75M pic.twitter.com/JoWxOCXlf6