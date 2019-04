ASIAN BOXING CHAMPIONSHIP: पांच भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

शिव थापा पुरूषों के 60 किग्रा भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में चौथा पदक जीतने से अब केवल एक कदम दूर रह गए हैं। जबकि उनके अलावा चार अन्य भारतीयों ने भी रविवार को यहां अंतिम आठ में जगह बनाई। थापा ने टूर्नामेंट के तीसरे दिन शानदार खेल दिखाते हुए किर्गिस्तान के सेइतबेक उलू को 4-1 से हराया। एशियाई चैम्पियनशिप में चार स्वर्ण जीत चुकीं सरिता देवी इस टूर्नामेंट में अपने छठे पदक की की कवायद में हैं। इस 37 साल की मुक्केबाज ने कोरिया की गोवान सुजिन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

रेफरी ने राउंड-3 में यह मुकाबला रोक दिया क्योंकि सरिता अपनी प्रतिद्वंद्वी पर काफी हावी हो रही थीं। इसी तरह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमित पंघल ने भी अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया। अमित ने ताइवान के तू पो वेई को 5-0 से हराते हुए 52 किग्रा वर्ग के अंतिम आठ में जगह बनायी। स्ट्रांजा कप में स्वर्ण पदक जीतकर इस सत्र की धमाकेदार शुरूआत करने वाले पंघल इस मुकाबले में शानदार लय में दिखे और अपने प्रतिद्वंद्वी को एक बार भी हावी होने का मौका नहीं दिया। अगले दौर में अमित का सामना मौजूदा ओलम्पिक चैम्पियन हसनबाई दुस्मातोव से होगा। पूर्व विश्व जूनियर चैम्पियन निखत जरीन (51 किग्रा) ने भी आसान जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश किया।

