महिला हॉकी: भारतीय टीम ने ओलम्पिक क्वालीफायर्स में जगह पक्की की

भारत की महिला हॉकी टीम ने एफआईएच वुमेंस सीरीज फाइनल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में चिली को 4-2 से हराकर न सिर्फ इस टूनार्मेंट के फाइनल में जगह बना ली है। साथ ही एफआईएच ओलंपिक क्वालीफायर-2019 में खेलने का हक भी हासिल कर लिया है। भारत के लिए गुरजीत कौर ने दो जबकि नवनीत कौर और कप्तान रानी रामपाल ने एक-एक गोल दागा।

FT. After conceding early in the 2nd quarter, India came back strongly to register a 4-2 win over Chile. Gurjit was brilliant again and scored a brace, while captain Rani and Navneet scored a goal each. #IndiaKaGame #FIHSeriesFinals #RoadToTokyo #INDvCHI pic.twitter.com/0OVrgyen68