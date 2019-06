HOCKEY: उज्बेकिस्तान को 10-0 से रौंदकर भारत सेमीफाइनल में

आकाशदीप सिंह की शानदार हैट्रिक और वरुण कुमार के दो गोलों की मदद से मेजबान भारत ने उज्बेकिस्तान को सोमवार को एकतरफा अंदाज में 10-0 से रौंदकर एफआईएच हॉकी सीरीज फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली।

भारत की पूल ए में यह लगातार तीसरी जीत है। उसने अपने पहले मुकाबले में रुस को 10-0 से फिर पोलैंड को 3-1 से हराया था। भारत लगातार तीसरी जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। यह टूर्नामेंट इस साल के आखिर में होने वाले एफआईएच ओलंपिक क्वालिफायर है। इस टूर्नामेंट में दो फाइनलिस्ट टीमों को ओलंपिक क्वॉलिफायर में जगह मिलेगी।

विश्व रैंकिंग में पांचवें स्थान की टीम भारत ने 43वीं रैंकिंग के उज्बेकिस्तान को मुकाबले में टिकने का कोई मैका नहीं दिया। भारत ने चौथे मिनट में बढ़त बनाई और लगातार गोल करते हुए 60वें और अंतिम मिनट में 10वां गोल दागा।

आकाशदीप ने 11वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर और 26वें तथा 53वें मिनट में मैदानी गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की। वरुण ने चौथे और 22वें मिनट में दो गोल दागे।

मंदीप सिंह ने 30वें और 60वें मिनट में गोल किए। अमित रोहिदास ने 15वें, नीलकांत शर्मा ने 27वें और गुरसाहिबजीत सिंह ने 45वें मिनट में गोल किए। भारत को मैच में 12 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उसने चार को गोल में बदला। भारत ने छह मैदानी गोल किए।

दिन के अन्य मैचों में पूल बी में अमेरिका और जापान का मुकाबला 2-2 से बराबर रहा जबकि दक्षिण अफ्रीका ने इसी पूल में मैक्सिको को 6-0 से पराजित किया।

