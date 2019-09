FIFA WC QLFR 2022: बढ़त बनाने के बावजूद ओमान के हाथों 2-1 से हारा भारत

अल मंदार राबिया के दो बेहतरीन गोलों की मदद से ओमान ने गुरुवार को गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप-2022 क्वालीफायर के पहले मैच में मेजबान भारत को 2-1 से हरा दिया। ओमान की टीम हाफ टाइम तक एक गोल से पीछे थी। लेकिन, 82वें और 90वें मिनट में राबिया के शानदार दो गोलों की मदद से मैच का पासा पूरी तरह पलट गया और ओमान जीत अपने नाम कर ली।

