FIFA WC 2018: सऊदी अरब फुटबाल टीम के हवाई जहाज में लगी आग, टल गया बड़ा हादसा-VIDEO

दुर्घटना के खतरे से बाल-बाल बचते हुए सऊदी अरब फुटबाल टीम उरुग्वे के खिलाफ बुधवार को खेले जाने वाले मैच के लिए रोस्तोव पहुंची। जिस विमान में सऊदी अरब की टीम सफर कर रही थी। उसके बाहरी पंख के एक हिस्से से धुंआ निकल रहा था। वीडियो में यात्रा के दौरान विमान के एक पंख के एक हिस्से से धुंआ निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है। उसमें आग लग गई थी, लेकिन किसी तरह विमान ने सही सलामत लैंडिंग की।

रोसिया एयरलाइन ने कहा कि इसका एक कारण इंजन में खराबी बताया जा रहा है, लेकिन विमान के लैंड होने के बाद दोनों सही तरीके से काम कर रहे थे। रोस्तोव-ऑन-डॉन हवाईअड्डे पर लैंड होने के बाद टीम की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और इस बात की पुष्टि हो गई कि टीम के सभी खिलाड़ी सुरक्षित रूप से पहुंच गए हैं। सऊदी अरब की टीम को फीफा विश्व कप के अपने पहले मैच में रूस के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। उसका मुकाबला बुधवार को उरुग्वे से होगा, जिसने पहले ग्रुप मैच में मिस्र को 1-0 से हराया।

VIDEO: Flight carrying the Saudi Arabia national football team suffers 'technical incident' on approach to Rostov-on-Don as the team flew in for their next #WorldCup fixture on Wednesday. No injuries reported. Aircraft believed to be Rossiya Airbus A319. | Video credit TBA. pic.twitter.com/wb5rpQ1DQR