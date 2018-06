FIFA WC 2018:'ग्रुप H' की 4 टीमों के युवा जोशीलों के बीच होगी दमदार टक्कर

रूस में होने वाले फीफा विश्व कप 2018 का कॉउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ 14 जून को मेजबान रूस और सऊदी अरब के बीच मैच से होगा। इस फुटबॉल महाकुंभ में 'ग्रुप एच' की टीमों के बीच सबसे चुनौतीपूर्ण मुकाबले देखने के लिए मिल सकते हैं। इस ग्रुप में पोलैंड, कोलंबिया, जापान और सेनेगल को रखा गया है। पोलैंड के रॉबर्ट लेवोंदवस्की, कोलंबिया के रोड्रीगेज और सेनेगल के सैडिओ माने सुर्खियों में हैं। जापान के भी कई खिलाड़ी रूस में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। पढ़ें 'ग्रुप एच' की टीमों पर सुफल भट्टाचार्य का विश्लेषण...

कोलंबिया के स्टार जेम्स रोड्रिगेज पर होगी सबकी नजरें

ब्राजील में साल 2014 में खेले गए फीफा विश्व कप में कोलंबिया की टीम ने अंतिम आठ में जगह बनाई थी। इस बार भी कोच जोस पैकरमैन की देखरेख में को​लंबियन टीम जोश से भरी हुई है। इस टीम में रियाल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले जेम्स रोड्रिगेज, रडामेल फलकाओ और डेविड ओस्पिना जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। क्वालीफाइंग राउंड में ब्राजील और उरूग्वे जैसी टीमों के खिलाफ कोलंबिया का प्रदर्शन शानदार रहा था। साल 2014 के विश्व कप से पहले जम्स रोड्रिगेज को कोई नहीं जानता था, लेकिन ब्राजील में वह टॉप स्कोरर रहे। बीते चार साल में रोड्रिगेज ने हर तरफ जलवा बिखेरा। रियाल मैड्रिड ने इस दौरान तीन बार चैम्पियंस लीग का खिताब जीता, जिसमें दो बार रोड्रिगेज टीम के साथ रहे। बाद में वह बायर्न म्यूनिख से जुड़ गए। रूस में फलकाओ पर भी सबकी नजरें रहेंगी।

खास खिलाड़ी: जेम्स रोड्रिगेज, रडामेल फलकाओ, डेविड ओस्पिना, कार्लोस सांचेज

कोच:जोस पैकरमैन

पसंदीदा शैली: 4-2-3-1

फीफा रैंकिंग:16

05 बार विश्व कप में खेले

00 एक भी बार खिताब नहीं जीता

विश्व कप में मैच

पहला मैच: 19 जून- कोलंबिया vs जापान

दूसरा मैच: 24 जून- कोलंबिया vs पोलैंड

तीसरा मैच: 28 जून- कोलंबिया vs सेनेगल