FIFA WC 2018:'ग्रुप G' में इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच होगा असली रोमांच

फीफा विश्व कप 2018 के ग्रुप ‘जी' में इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच असली रोमांच देखने को​ मिलेगा। इन दोनों टीमों के लिए अंतिम-16 की राह कमोबेश आसान लग रही है। इस ग्रुप में शामिल पनामा ने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई तो कर लिया है, लेकिन उसके लिए फुटबॉल महाकुंभ में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। हां, इस ग्रुप की चौथी टीम ट्यूनीशिया जरूर उलटफेर का दम रखती है। इस ग्रुप की चारों टीमों पर सुफल भट्टाचार्य की रिपोर्ट...

इंग्लैंड को 52 सालों से है विश्व खिताब जीतने का इंतजार

फुटबॉल की दुनिया में इंग्लैंड का खास महत्व है। शायद इंग्लिश प्रीमियर लीग की चमक-दमक इसकी बड़ी वजह है। पर एक देश के तौर पर इंग्लैंड विश्व फुटबॉल में खुद को साबित नहीं कर पा रहा है। क्या इंग्लैंड 52 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने की स्थिति में है? यह एक अनसुलझा सवाल है। 2009 के बाद इस टीम को एक भी क्वालिफाइंग मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा। टीम का यह लगातार छठा वर्ल्ड कप है। 2006 के बाद इंग्लैंड ने अंतिम-16 से आगे का रास्ता तय नहीं किया है। यूरो 2016 में इंग्लैंड की जल्दी छुट्टी हो गई थी। पिछले साल अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने वाले वायने रूनी टीम के साथ नहीं है। कोच गैरेथ साउथगेट को रूस में हैरी केन पर भरोसा करना होगा। इंग्लैंड का मिडफील्ड और डिफेंस कमजोर है लेकिन आक्रमण में वे भारी पड़ सकते हैं। इंग्लैंड की उम्मीदें हैरी केन पर टिकी होंगी। मैनचेस्टर सिटी के रहीम स्टर्लिंग टीम की नई सनसनी है। एरिक डायर भी बेहतर खिलाड़ी हैं। वह मिडफील्ड या सेंटर बैक की पोजीशन में नजर आ सकते हैं।

खास खिलाड़ी: हैरी केन, रहीम स्टर्लिंग, मार्कर्स रैशफोर्ड

कोच: गैरेथ साउथगेट

पसंदीदा शैली: 3-4-2-1

14 बार वर्ल्ड कप में खेले

01 बार खिताब जीता

फीफा रैंकिंग: 13

विश्व कप में मैच

18 जून: इंग्लैंड vs ट्यूनीशिया

24 जून: इंग्लैंड vs पनामा

28 जून: इंग्लैंड vs बेल्जियम