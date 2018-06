FIFA 2018: वर्ल्ड कप से एक दिन पहले, स्पेन ने रियाल मेड्रिड के पूर्व खिलाड़ी को बनाया कोच

फीफा वर्ल्ड शुरू होने से एक दिन पहले स्पेन ने अपने कोच जुलेन लोपतेगुई को निकालकर हलचल मचा दी। इसके बाद स्पेन की राष्ट्रीय फुटबाल टीम ने रियाल मेड्रिड के पूर्व दिग्गज डिफेंडर फर्नांडो हिएरो को मुख्य कोच नियुक्त किया है। स्पेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह घोषणा की।

OFFICIAL | Fernando Hierro to assume role as Spain Head Coach for the 2018 Russia World Cup https://t.co/r2vHeLAKxS pic.twitter.com/2TZjVfFypQ