ऑस्ट्रेलियन ओपन: फेडरर-नडाल दूसरे दौर में, मर्रे ने हार के साथ ली विदाई

राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। लेकिन ब्रिटेन के एंडी मर्रे को स्पेन के रॉबर्टो बातिस्ता ने पांच सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में पराजित कर दिया और इस तरह से इस दिग्गज खिलाड़ी ने टेनिस को हमेशा के लिए अलविदा कहा। पिछले साल पांव की चोट के कारण अधिकतर समय कोर्ट से बाहर रहने वाले 17 बार के चैंपियन राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड कार्डधारी जेम्स डकवर्थ को 6-4, 6-3, 7-5 से हराया, जबकि रोजर फेडरर ने उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन की चुनौती को 6-3, 6-4, 6-4 की एकतरफा जीत से समाप्त किया।

हार के साथ एंडी मर्रे ने प्रतिस्पर्धी टेनिस को कहा अलविदा

चोटों से जूझ रहे एंडी मर्रे पहले ही घोषणा कर चुके थे कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट होगा। वह पहले दौर में स्पेन के 22वीं वरीयता प्राप्त रॉबर्टो बातिस्ता आगुट से 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4), 6-2 से हार गए। इस मैच में मर्रे के समर्थन के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। उन्होंने मैच के बाद कहा, 'शानदार, यह अविश्वनीय था, आज यहां आने के लिए सब का शुक्रिया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे कई वर्षों से यहां खेलना पसंद है। अगर यह मेरा अंतिम मैच था तो यह शानदार तरीके से खत्म हुआ। मैं ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन वह काफी नहीं था।' दक्षिण अफ्रीका के पांचवीं वरीयता प्राप्त केविन एंडरसन भी एड्रियन मानारिनो को 6-3, 5-7, 6-2, 6-1 से और क्रोएशिया के छठे वरीय मारिन सिलिच ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्ड टॉमिच को 6-2, 6-4, 7-6 (3) से हराकर आगे बढ़ने में सफल रहे। अमेरिका के नौवीं वरीयता प्राप्त जॉन इस्नेर पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें हमवतन रीली ओपलेका ने 7-6 (4), 7-6 (6), 6-7 (4), 7-6 (5) से पराजित किया।

