VIDEO: बेल्जियम ग्रां प्री रेस में खतरनाक हादसा, 22 साल के ड्राइवर की मौत

बेल्जियम ग्रां प्री रेस के दौरान एक दुर्घटना में फ्रांसीसी रेसिंग ड्राइवर एंथोनी ह्यूबर्ट की मौत हो गई। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 22 साल के एंथोनी शनिवार को अमेरिकी ड्राइवर जुआन मैनुअल कोरेया से टकरा गए थे। कोरेया भी इस दुर्घटना में घायल हुए थे. जिनकी हालत फिलहाल स्थिर है और स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है।

इस गंभीर दुर्घटना के बाद रेस को रोक दिया गया है। दुर्घटना के बाद उन्हें मेडिकल सेंटर ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंथनी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट पहुंची थी। उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बत पाई।

इस रेस के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिनमें इस एक्सीडेंट को देखा जा सकता है। रेस के दौरान ह्यूबर्ट की कार पहले बैरियर से टकराई और फिर पीछे से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी रेस कार भी उससे टकरा गई।



RIP Antoine Hubert, followed him for a while in F2. Talented fella, motorsport is a dangerous game pic.twitter.com/ezHQX9Ejl9