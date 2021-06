यूरो कपः कोरोना वायरस मामलों के बाद स्वीडन ने कवर के तौर पर छह खिलाड़ियों को बुलाया

स्वीडन ने यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप (Euro Cup) से पहले कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए छह रिजर्व खिलाड़ियों को कवर के तौर पर अपने बायो बबल में ट्रेनिंग के लिए बुलाया। यूरो कप के दौरान टीमें बायो सिक्योर एन्वॉयरमेंट में रहेंगी।

मंगलवार को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वीडन की यूरो 2020 टीम के दो खिलाड़ी देजान कुलुसेवस्की और माटियास स्वेनबर्ग आइसोलेशन पर हैं। इसाक कीसी थेलिन, जेस्पर कार्लसन, जोकिम नील्सन, जेकब रिने, माटियास योहानसन और निकलास हल्ड मुख्य टीम के 24 खिलाड़ियों के साथ स्वीडन के अंडर-21 कोच पोया एशबागी के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करेंगे।

स्वीडन टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला सोमवार को स्पेन के खिलाफ खेलेगा। यूरो कप का आगाज शनिवार (12 जून) से होने जा रहा है। पहले दिन टर्की vs इटली, वेल्स vs स्विट्जरलैंड और डेनमार्क vs फिनलैंड मैच खेले जाएंगे। यूरो कप का फाइनल मैच 12 जुलाई को खेला जाएगा।