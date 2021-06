EURO CUP 2020: पैट्रिक चिक के गोल ने मचाया धमाल, चेक गणराज्य ने स्कॉटलैंड को 2-0 हराया

पैट्रिक चिक के दो गोल की बदौलत चेक गणराज्य ने यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप डी मैच में सोमवार को स्कॉटलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। पैट्रिक ने 42वें और 52वें मिनट में गोल दागे। बायर्न लीवरक्यूसेन के इस खिलाड़ी का दूसरा गोल दर्शनीय रहा। स्कॉटलैंड ने चेक गणराज्य के गोल पर हमला किया, लेकिन गेंद से कब्जा खो दिया जो पैट्रिक के पास पहुंची। पैट्रिक ने देखा कि विरोधी टीम के गोलकीपर डेविड मार्शल अपनी जगह पर नहीं है। चेक गणराज्य के खिलाड़ी ने इसका फायदा उठाकर लंबी दूरी से ही दनदनाता हुआ शॉट मारा जो गोल में चला गया।

Patrik Schick’s PHENOMENAL long-range goal against Scotland — we’re going to be seeing this a LOT! 🇨🇿💪



pic.twitter.com/viKaoP7DrD