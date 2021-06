इंग्लैंड एफए ने 158 साल के इतिहास में पहली बार महिला को प्रमुख के तौर पर चुना

इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन (एफए) ने डेबी हेविट को 158 साल पहले गठित इस खेल की राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना है। वह पूर्व अध्यक्ष ग्रेग क्लार्क के इस्तीफे के 14 महीने बाद जनवरी में इंग्लैंड एफए से जुड़ेंगी। क्लार्क ने एक संसदीय सुनवाई के दौरान नस्ल, लिंग और लैंगिकता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद इस्तीफा दे दिया था।

सफल महिला व्यवसायी हेविट ने एफए की ओर से जारी बयान में कहा, 'मैं एक ऐसे संगठन की अध्यक्षता करने के मौके का लुत्फ उठाने जा रही हूं, जिसमें खेल और पूरे समाज में अच्छी भावना लाने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक शक्ति बनने की क्षमता है।'

