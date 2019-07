दुती चंद ने विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, PM  मोदी ने दी बधाई

राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी दुती चंद विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इन खेलों में अव्वल रहने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बन गई। 23 बरस की दुती ने 11.32 सेकंड का समय निकालकर रेस जीती। चौथी लेन में दौड़ते हुए दुती आठ खिलाड़ियों में पहले नंबर पर रही। स्विटजरलैंड की डेल पोंटे (11.33 सेकंड) दूसरे स्थान पर रही। जर्मनी की लिसा क्वायी ने कांस्य पदक जीता।

ओडिशा की दुती वैश्विक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमा दास के बाद दूसरी भारतीय एथलीट बन गई। हिमा ने पिछले साल विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 400 मीटर में पीला तमगा जीता था।

शिल्पा शेट्टी के बेटे को जॉन सीना से मिला ये शानदार मैसेज, देखें Video

दुती ने एशियाई खेल 2018 में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीता था। वह यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। उनसे पहले इंदरजीत सिंह ने 2015 में पुरुषों के शॉटपुट में स्वर्ण जीता था।

हाल ही में समलैंगिंक रिश्ते में होने की बात कबूल करने वाली दुती ने जीत के बाद कहा, ''मुझे नीचे गिराने की कोशिश करो लेकिन मैं मजबूती से वापसी करूंगी।'' उन्होंने कहा, ''इतने सालों की मेहनत और आपके आशीर्वाद से मैने विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।''

इससे पहले उन्होंने 11.41 सेकेंड का समय निकालकर फाइनल के लिए क्वॉलिफाई किया था। दुती को अभी सितंबर अक्तूबर में दोहा में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप के लिए क्वॉलिफाई करना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुती को ट्विटर पर बधाई देते हुए कहा, ''यूनिवर्सिटी खेलों में 100 मीटर फर्राटा जीतने पर दुती को बधाई। यह भारत का इन खेलों में पहला स्वर्ण है और हम काफी गौरवान्वित हैं। इस प्रदर्शन को ओलंपिक में बरकरार रखें।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुती चंद को ट्वीट कर बधाई दी।

Exceptional achievement of an exceptional athlete! Congratulations @DuteeChand for winning a hard earned and well deserved Gold in the Women’s 100 m finals. You make India proud! #Universiade @FISU https://t.co/LVSkbsPZOP

खेलमंत्री किरन रीजीजू ने कहा, ''मैं बचपन से इन खेलों में स्वर्ण का इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार भारत को स्वर्ण पदक मिला। दुती चंद को विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण जीतने पर बधाई।''

I've been passionately following since my childhood but it never came. Finally, for the first time, a gold for India! Congratulations @DuteeChand for winning the 100m sprint at the Universiade, the World University Games, in Naples🇮🇳 pic.twitter.com/Rh4phsKCEI