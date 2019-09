मुक्केबाजी विश्व चैम्पियनशिप: दुर्योधन ने जीत के साथ किया डेब्यू

एआईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में शुक्रवार को भी भारत का विजयी क्रम जारी रहा। पहली बार विश्व चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे दुर्योधन नेगी ने पहले दौर में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। नेगी ने 69 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में अर्मेनिया के कोरयुन एस्टोयान को 4-1 से हरा दूसरे दौर में जगह बनाई।

नेगी ने मुकाबले की धीमी शुरुआत की थी। उनका ध्यान अपने विपक्षी को भांपने पर था। पहले राउंड के अंत तक नेगी हालांकि थोड़े आक्रामक हो गए। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से अपने से लंबे मुक्केबाज को काउंटर किया। दूसरे दौर में भी नेगी ने इसी तरह का खेल जारी रखा। अपनी पकड़ मजबूत कर चुके नेगी ने कोई जल्दबाजी नहीं की और तीसरे दौर में डिफेंस को मजबूत रखते हुए जीत हासिल की।

दुर्योधन नेगी इस विश्व चैम्पियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचने वाले भारत के तीसरे मुक्केबाज हैं। उनसे पहले बृजेश यादव (81 किलोग्राम भारवर्ग) और मनीष कौशिक (63 किलोग्राम भारवर्ग) ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है।

दुर्योधन का दूसरे दौर में छठी वरीयता प्राप्त जॉर्डन के जेयाद ईशाश से मुकाबला होगा, जिन्हें पहले राउंड में बाई मिली थी। भारतीय मुक्केबाज ने धीमी शुरुआत करने के बाद पहले राउंड के आखिरी में आक्रामक तेवर अपना लिए और अर्मेनिया के कोरयुन एस्टोयान को 4-1 से पीट दिया। माकरन कप में रजत पदक जीतने वाले 33 साल के दुर्योधन आज मुकाबलों में उतरने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज थे।

