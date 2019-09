ट्रंप ने जाहिर की मुंबई में NBA देखने आने की इच्छा, PM मोदी ने दिया न्योता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुम्बई में होने वाली एनबीए बास्केटबॉल प्रतियोगिता को देखने के लिए भारत आने की इच्छा व्यक्त की है। साथ ही ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूछा कि क्या उन्हें निमंत्रण है? ट्रंप ने “हाउडी, मोदी” कार्यक्रम में एनआरजी स्टेडियम में करीब 50 हजार भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष अपनी यह मंशा जाहिर की।

उन्होंने कहा, ''आने वाले सप्ताह मुम्बई में एनबीए बास्केटबॉल प्रतियोगिता होने वाली है। यह भारत में ऐसा पहला एनबीए बास्केटबॉल गेम होगा।'' उन्होंने मोदी से पूछा, '' क्या मैं इसमें निमंत्रित हूं।'' ट्रंप ने कहा, ''मैं आ सकता हूं। सतर्क रहें (ध्यान दें), मैं आ सकता हूं।'' बता दें कि एनबीए बास्केटबॉल गेम मुंबई में 4 और 5 अक्टूबर को खेला जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसके बाद अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति को सपरिवार भारत आने का न्योता दिया। इससे पहले इस कार्यक्रम में मोदी ने ट्रंप की जमकर प्रशंसा की और उन्हें व्हाइट हाउस में 'भारत का मित्र करार दिया।

