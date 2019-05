टाइगर वुड्स को मिला अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया सम्मानित

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को वाइट हाउस में दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स (Tiger Woods) को अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' से सम्मानित किया। ट्रंप ने पिछले महीने मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने पर भी वुड्स को बधाई दी थी। हालांकि, ट्रंप के इस फैसले को हालांकि नस्लीय राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि वुड्स अश्वेत गोल्फर हैं। वुड्स के पिता अश्वेत थे, जबकि माता थाईलैंड मूल की हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले अश्वेत एनबीए खिलाड़ियों और अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ियों से भिड़ चुके हैं, लेकिन वह हमेशा से वुड्स के प्रशंसक रहे हैं। अपने शानदार करियर के दौरान वुड्स राजनीति से दूर रहे लेकिन मौका मिलने पर वह डेमोक्रेट राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा तथा रिपब्लिकन राष्ट्रपति एचडब्ल्यू बुश और ट्रंप के साथ हाथ आजमाने से पीछे नहीं हटे।

गोल्फर टाइगर वुड्स ने इस सम्मान के लिए अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट से सभी को धन्यवाद दिया है।

It’s an incredible privilege to be awarded the Presidential Medal of Freedom. Considering the recipients, history, and what this means to me and my family, it’s also very humbling. Thank you all for your support and I hope this inspires others to never give up on their dreams. pic.twitter.com/33CJIHwQvz