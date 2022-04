तीन पेनल्टी गंवाने के बावजूद बार्सिलोना ने दर्ज की जीत

बार्सिलोना टॉप पर काबिज रीयाल मैड्रिड से 12 प्वॉइंट्स पीछे है। रीयाल मैड्रिड ने गेटाफे को 2-0 से हराया था। इस जीत से बार्सिलोना ने सभी टूर्नामेंट में अपना अजेय अभियान 15 मैच तक पहुंचा दिया है।

एपी,मैड्रिड Namita Shukla Mon, 11 Apr 2022 01:12 PM

