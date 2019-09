बैडमिंटन: डेंगू के कारण प्रणय चीन और कोरिया ओपन से हटे

बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय डेंगू से पीड़ित होने के कारण कम से कम दो टूर्नामेंटों में नहीं खेल सकेंगे। प्रणय 17 से 22 सितंबर तक चांगझू में होने वाले चीन ओपन और फिर 24 से 29 सितंबर तक इंचियोन में होने वाले कोरिया ओपन में नहीं खेलेंगे।

उन्होंने ट्विटर के जरिये अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी प्रशंसकों से साझा की। उन्होंने कहा, ''डेंगू के इलाज के बाद कुछ दिनों के लिए खेल से बाहर रहूंगा। अगले सप्ताह चीन और कोरिया जाने वाली भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहूंगा। उम्मीद है कि अच्छे से स्वास्थ्य होकर जल्द वापसी करूंगा।''

Quick update- Would be out of action for unpredictable days after being diagnosed with dengue. Will not be a part of Indian team for China and Korea open next week. Hopefully can get back to good health ASAP. 2019 Year oru reksha Illa mone 😒 #nallabesttime