Men's HWC 2018: पहली बार विश्व कप खेल रहे चीन ने इंग्लैंड को ड्रॉ पर रोका

पहली बार पुरुष हॉकी विश्व कप में हिस्सा ले रही चीन की टीम ने पूल बी के ग्रुप स्टेज मैच में विश्व नंबर 7 इंग्लैंड के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। टालाके डु ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर चीन की हार टाल दी। कलिंगा स्टेडियम में खेले गए मैच में चीन की टीम इंग्लैंड से 1-2 से पीछे थी और यह तय लग रहा था कि वह अपने पहले विश्व कप अभियान की शुरुआत हार से करेगी, लेकिन टालाके डु ने 59वें मिनट में मिले मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने देश को इस ऐतिहासिक मौके पर निराश होने से बचा लिया। मैच का पहला गोल हालांकि चीन ने ही किया था लेकिन इंग्लैंड ने दो गोल कर जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, जिस पर टालाके डु ने पानी फेर दिया।

🏑 | LIVE | The points will be shared tonight in the first draw of this World Cup. @EnglandHockey have managed to hold on but the Chinese have won billions of hearts tonight!



SCORE: 2-2#HWC2018 #Odisha2018

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvCHN 🇨🇳 pic.twitter.com/JnzOiAdm7T